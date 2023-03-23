Почтовый съезд благоустроят за 34,9 млн рублей

В Нижнем нашли подрядчика, который благоустроит Почтовый съезд. Документацию разместили на портале госзакупок.
Победителем аукциона признали ООО «Зеленый проект». Он выполнит работы за 34,9 миллиона рублей.
Компания благоустроит общественную территорию в сквере около храма в переулке Крутой. Там вырубят аварийные деревья и посадят новые, устроят газоны и цветники, смонтируют освещение, обустроят покрытие дорожек, установят малые архитектурные формы.
Работы планируют завершить до 15 июля.
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Фото: wikimapia.org
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