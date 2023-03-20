Прогноз погоды на неделю в Нижнем

В понедельник, 20 марта, целый день будет пасмурно. Днем потеплеет до +1 и ожидаются небольшие осадки. Вечером и ночью синоптики прогнозируют 0 градусов. Ветер придет с юго-востока со скоростью 1,6 метра в секунду.

Во вторник, 21 марта, днем потеплеет до +4, а вечером похолодает до +2. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 3,5 метра в секунду.

В среду, 22 марта, сохранится пасмурная погода без осадков. Утром воздух прогреется до +2, а к обеду потеплеет до +4. Вечером и ночью термометры покажут +1. Ветер придет с запада со скоростью 3,8 метра в секунду.

В четверг, 23 марта, утром осадков не ожидается, термометры покажут +3, а днем потеплеет до +5 градусов. Вечером и ночью пройдут небольшие дожди при температуре воздуха +4.

В пятницу, 24 марта, утром ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +3. Днем термометры покажут +5, а осадки продолжатся. Вечером пройдет дождь со снегом, температура воздуха составит +4 градуса. Аналогичная погода сохранится и ночью. Ветер придет с юго-запада со скоростью 3 метра в секунду.





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Фото: ИРГСНО