Какая погода ждет нижегородцев в выходные

По данным синоптиков, в субботу утром будет малооблачно, термометры покажут –5 градусов. Днем потеплеет до +1. Вечером столбики термометров опустятся до 0, а ночью похолодает до –8. Осадки не прогнозируются. Скорость восточного ветра составит 3,1 метра в секунду.

В воскресенье, 19 марта, утром обещают облачную с прояснениями погоду при температуре в –9 градусов. Днем будет пасмурно, воздух прогреется до +1. К ночи похолодает до –3. Ветер сменит направление на юго-восточное, его скорость составит три метра в секунду.

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Фото: ИРГСНО