Премию Russian Event Awards будут вручать в Нижнем

С учетом географии конкурса поменялся и его статус. Теперь это не национальная премия, а международная.

Нижегородская область — активный участник и многократный победитель Russian Event Awards. Так, в юбилейный, 2021 год, высшие награды получили гала-шоу «Начало Нового», фестиваль «Столица закатов» и еще несколько событий.

А в прошлом году награды в 12 номинациях премии взяли 13 нижегородских проектов.





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Фото: «Горький Нижний»