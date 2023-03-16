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Премию Russian Event Awards будут вручать в Нижнем

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Премию в области событийного туризма теперь будут вручать в Нижнем. Впервые в городе церемония подведения итогов пройдет с 23 по 25 ноября. Площадкой для награждения станет Нижегородская ярмарка.

 

С учетом географии конкурса поменялся и его статус. Теперь это не национальная премия, а международная.

Нижегородская область — активный участник и многократный победитель Russian Event Awards. Так, в юбилейный, 2021 год, высшие награды получили гала-шоу «Начало Нового», фестиваль «Столица закатов» и еще несколько событий.

А в прошлом году награды в 12 номинациях премии взяли 13 нижегородских проектов.


 

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Фото: «Горький Нижний»

 

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