Стало известно, когда откроют Кольцевой маршрут по стенам кремля

Точная дата открытия прогулок будет зависеть от погодных условий. Ожидается, что стоимость билетов возрастет из-за открытия нового пространства и выставки о керамике в Дмитриевской башне.

Круговой маршрут запустили в августе 2021 года после реставрации закрытых ранее для посетителей участков стены. Его протяженность составляет более двух километров.







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Фото: архив пресс-служб