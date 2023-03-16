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Стало известно, когда откроют Кольцевой маршрут по стенам кремля

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Кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют в середине апреля.

 

Точная дата открытия прогулок будет зависеть от погодных условий. Ожидается, что стоимость билетов возрастет из-за открытия нового пространства и выставки о керамике в Дмитриевской башне.

Круговой маршрут запустили в августе 2021 года после реставрации закрытых ранее для посетителей участков стены. Его протяженность составляет более двух километров.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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