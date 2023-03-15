В Нижнем появится первый 3D-медиафасад

На проспекте Ленина в Нижнем планируют установить первый 3D-медиафасад, сообщили на комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.
3D-медиафасад — сетка на металлической или полимерной основе с светодиодными устройствами. Она позволяет транслировать изображение. Конструкция устанавливается на фасаде здания, не нарушая его архитектурный облик.
Ее планируют разместить на фасаде нового здания на проспекте Ленина, 10А.
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