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В Нижнем появится первый 3D-медиафасад

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На проспекте Ленина в Нижнем планируют установить первый 3D-медиафасад, сообщили на комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

 

3D-медиафасад — сетка на металлической или полимерной основе с светодиодными устройствами. Она позволяет транслировать изображение. Конструкция устанавливается на фасаде здания, не нарушая его архитектурный облик.

Ее планируют разместить на фасаде нового здания на проспекте Ленина, 10А.



 

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