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Общество

В Заповедных кварталах планируют создать еще один сквер

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Студеный квартал в центре города стал одним из претендентов на благоустройство по проекту «Вам решать!». На территории на пересечении улиц Алексеевской и Звездинки у дома № 51/40 может появиться новый сквер.

 

Сад при усадьбе Щелокова планируют озеленить, сделать освещение, проложить дорожки и тропинки, установить скамейки, а также создать площадку для мероприятий.

Концепцию комплексного благоустройства разработало АСИРИС.

Поддержать этот проект можно на сайте.


 

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Фото: АСИРИС

 

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