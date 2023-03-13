В Заповедных кварталах планируют создать еще один сквер

Студеный квартал в центре города стал одним из претендентов на благоустройство по проекту «Вам решать!». На территории на пересечении улиц Алексеевской и Звездинки у дома № 51/40 может появиться новый сквер.
Сад при усадьбе Щелокова планируют озеленить, сделать освещение, проложить дорожки и тропинки, установить скамейки, а также создать площадку для мероприятий.
Концепцию комплексного благоустройства разработало АСИРИС.
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Фото: АСИРИС
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