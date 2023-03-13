В Заповедных кварталах планируют создать еще один сквер

Сад при усадьбе Щелокова планируют озеленить, сделать освещение, проложить дорожки и тропинки, установить скамейки, а также создать площадку для мероприятий.

Концепцию комплексного благоустройства разработало АСИРИС.

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Фото: АСИРИС