Рассказываем о погоде в Нижнем на выходных

Сегодня, 10 марта, ожидается пасмурная погода. Столбики термометров покажут до –3 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до -13 градусов.

В субботу, 11 марта, будет пасмурно, днем ожидается до –3, к вечеру температура сохранится.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха опустится до +1. К среде, 15 марта, потеплеет до +6.





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Фото: ИРГСНО