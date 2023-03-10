Рассказываем о погоде в Нижнем на выходных

К 12 марта в столице Приволжья ожидается резкое потепление. По прогнозу синоптиков температура воздуха составит до +7 градусов.
Сегодня, 10 марта, ожидается пасмурная погода. Столбики термометров покажут до –3 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до -13 градусов.
В субботу, 11 марта, будет пасмурно, днем ожидается до –3, к вечеру температура сохранится.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха опустится до +1. К среде, 15 марта, потеплеет до +6.
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Фото: ИРГСНО
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