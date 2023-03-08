В Нижнем пройдет экологический забег «Час Земли»

25 марта с 20:30 до 21:30 можно преодолеть дистанцию в 5 км бегом или пешком на выбор. В час Земли Кирилл Палавин предлагает нижегородцам оставить включенными только фонарики и бежать большой командой по Нижне-Волжской набережной. Но так как формат забега «онлайн», не обязательно бежать в этот час и в этом месте. Главное - в день общего забега.

Кирилл Палавин, организатор забега «Час Земли»: «Я не эколог и не пропагандист, но считаю, час Земли - классное событие, которое можно отпраздновать с пользой и для планеты, и для себя. Хочу расшевелить людей после зимней спячки. Хочу, чтобы люди в этот час задумались и об экологии, и о себе. Ведь большую часть времени современный человек проводит сидя, а от этого возникают разные неприятные «болячки». А этот час - отличный повод отключить все, встать и начать двигаться».