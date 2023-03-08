В Нижнем пройдет экологический забег «Час Земли»

Люди по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы ровно на один час ежегодно в последнюю субботу марта. Директор школы правильного спорта I Love Supersport Нижний Новгород Кирилл Палавин придумал, как провести этот час с пользой не только для планеты, но и для здоровья ее жителей. В час Земли организовывает онлайн забег на 5 км. Рассказываем подробности.
25 марта с 20:30 до 21:30 можно преодолеть дистанцию в 5 км бегом или пешком на выбор. В час Земли Кирилл Палавин предлагает нижегородцам оставить включенными только фонарики и бежать большой командой по Нижне-Волжской набережной. Но так как формат забега «онлайн», не обязательно бежать в этот час и в этом месте. Главное - в день общего забега.
Кирилл Палавин, организатор забега «Час Земли»: «Я не эколог и не пропагандист, но считаю, час Земли - классное событие, которое можно отпраздновать с пользой и для планеты, и для себя. Хочу расшевелить людей после зимней спячки. Хочу, чтобы люди в этот час задумались и об экологии, и о себе. Ведь большую часть времени современный человек проводит сидя, а от этого возникают разные неприятные «болячки». А этот час - отличный повод отключить все, встать и начать двигаться».
Кирилл Палавин
В забеге «Час Земли» можно принять участие в роли «хранителя» или «последователя». В первом случае участие платное, с доступом к личному кабинету для выгрузки результатов и с получением памятного значка по итогам. Во втором - бесплатное.
Кирилл Палавин: «Есть разделение на «хранителей» и «последователей». Это сделано специально, чтобы вовлечь большее количество участников в мероприятие. В этому году мы задумали проводить забег в Нижнем Новгороде, но к нему уже присоединились участники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Так что в следующем году думаем выйти на Всероссийский уровень и привлечь средства в фонд дикой природы».
- Формат «онлайн», потому что бежать можно не только в час Земли, но и в другое удобное время. И не только со всеми по Нижне-Волжской набережной, но и в другом удобном месте. По такому принципу принять участие могут и жители других городов. Главное - не забыть поделиться результатами в личном кабинете. «Хранители» (те, кто оплатил участие) получат значки после забега в любом случае.
- Для участия в забеге не нужны справки.
- Дистанцию можно пробежать в любом комфортном темпе или пройти пешком.
- К участию в забеге допускают от 16 лет. Лица младше 16 лет могут участвовать только в присутствии законных представителей.
Кирилл Палавин: «Это только начало. У нас много идей. Если все будет классно, то мы и дальше будем думать и развивать это направление».
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