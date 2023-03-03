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Какая погода ждет нижегородцев в выходные

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Дождь со снегом и потепление до -1 градуса придут в столицу Приволжья в предстоящие выходные.

 

В субботу, 4 марта, целый день будет пасмурно. Утром термометры покажут до –4 градусов, а также ожидается небольшой снег. Днем потеплеет до –1, а к ночи похолодает до –4. Во второй половине дня прогнозируются снегопады. Скорость юго-западного ветра составит четыре метра в секунду.

В воскресенье, 5 марта, сохранится пасмурная погода. Утром пройдет снег при температуре до –4, а днем воздух прогреется до –1. Такая погода сохранится и вечером. Ночью температура воздуха понизится до –5, пройдут снегопады. Ветер сменит направление на западное и усилится до пяти метров в секунду.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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