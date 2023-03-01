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Нижегородцы хотят получить страховку от плохих новостей, «разбитого сердца» и низкого балла ЕГЭ

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Аналитики «Ренессанс страхования» узнали с какими нестандартными запросами приходят нижегородцы к страховым агентам. Самыми желанными из нереализуемых страховок горожане считают защиту определенных частей тела, возможность получить компенсацию за негативные новости и плохое настроение.

 

Каждый третий житель Нижнего (43%) хотя бы изредка обращается к страховому агенту с нестандартной просьбой. Этот показатель второй по стране.

В топ-10 неисполнимых страховок вошли запросы на защиту голосовых связок (11%), последствий разочарования в людях (6%), от повышения цен на бензин (6%) «разбитого сердца» (4%), автомобиля, который еще не купили (3%) и страховка от неполучения выигрыша в лотерею (2%).



 

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Фото: unsplash

 

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