Нижегородцы хотят получить страховку от плохих новостей, «разбитого сердца» и низкого балла ЕГЭ

Каждый третий житель Нижнего (43%) хотя бы изредка обращается к страховому агенту с нестандартной просьбой. Этот показатель второй по стране.

В топ-10 неисполнимых страховок вошли запросы на защиту голосовых связок (11%), последствий разочарования в людях (6%), от повышения цен на бензин (6%) «разбитого сердца» (4%), автомобиля, который еще не купили (3%) и страховка от неполучения выигрыша в лотерею (2%).







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Фото: unsplash