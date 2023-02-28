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Карту советских мозаик и рельефов создали в Нижегородской области

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В Нижегородской области создали онлайн-карту советского монументально-декоративного искусства. По ней можно найти масштабные мозаики, панно, рельефы и сграфитто.

 

Карту создали сотрудники культурно-просветительского центра «Я знаю» — художник, Александр Казарин и искусствовед Светлана Никольская.

На онлайн-карте можно найти 179 объектов монументального искусства в городах и поселках Нижегородской области, созданных в 1952–1989 годах.

Для каждого объекта подготовлено краткое описание и фотографии.




 

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Фото: минкульт

 

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