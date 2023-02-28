Карту советских мозаик и рельефов создали в Нижегородской области

Карту создали сотрудники культурно-просветительского центра «Я знаю» — художник, Александр Казарин и искусствовед Светлана Никольская.

На онлайн-карте можно найти 179 объектов монументального искусства в городах и поселках Нижегородской области, созданных в 1952–1989 годах.

Для каждого объекта подготовлено краткое описание и фотографии.









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Фото: минкульт