Карту советских мозаик и рельефов создали в Нижегородской области

В Нижегородской области создали онлайн-карту советского монументально-декоративного искусства. По ней можно найти масштабные мозаики, панно, рельефы и сграфитто.
Карту создали сотрудники культурно-просветительского центра «Я знаю» — художник, Александр Казарин и искусствовед Светлана Никольская.
На онлайн-карте можно найти 179 объектов монументального искусства в городах и поселках Нижегородской области, созданных в 1952–1989 годах.
Для каждого объекта подготовлено краткое описание и фотографии.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: минкульт
Комментарии (0)