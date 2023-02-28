55 старинных книг оцифруют в Нижегородской области

Научная библиотека имени Ленина в 2022 году оцифровала 60 редких книг. Виртуальные копии уже опубликованы на портале Национальной электронной библиотеки.
В учреждении есть специальный сканер, который помогает оцифровать уникальные издания. Сейчас цифровой архив портала превышает пять миллионов изданий.
В прошлом году библиотека оцифровала 60 книг. В их числе документы, связанные с работой Нижегородского художественного и исторического музеев:
- «Всероссийская промышленная и художественная выставка. Виды Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. 21 изображение площадей и зданий, построенных специально для этого события.
- «Образцы шрифтов и бордюров типографии Нижегородского Губернского правления» и «Заметка о Строгановской церкви» Андрея Мельникова.
За прошлый год здесь отсканировали 2 000 экземпляров большеформатных газет. Их электронные копии также есть на краеведческом портале.
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Фото: архив пресс-служб
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