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Новая развязка появится около ЖК «Новинки Smart City»

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Новую транспортную развязку планируют построить около жилого комплекса «Новинки Smart City» в Нижнем. Она станет частью дублера проспекта Гагарина. Власти рассматривают вопрос о заключении концессионного соглашения о строительстве новой дороги.

 

Сроки работ определят после проектно-изыскательских работ и прохождения госэкспертизы.

Представители Минтранса отмечают, что при ее разработке учтут безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов.



 

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Фото: ДОМОСТРОЙРФ

 


 

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