Новая развязка появится около ЖК «Новинки Smart City»

Сроки работ определят после проектно-изыскательских работ и прохождения госэкспертизы.

Представители Минтранса отмечают, что при ее разработке учтут безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ДОМОСТРОЙРФ



