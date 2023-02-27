Новая развязка появится около ЖК «Новинки Smart City»

Новую транспортную развязку планируют построить около жилого комплекса «Новинки Smart City» в Нижнем. Она станет частью дублера проспекта Гагарина. Власти рассматривают вопрос о заключении концессионного соглашения о строительстве новой дороги.
Сроки работ определят после проектно-изыскательских работ и прохождения госэкспертизы.
Представители Минтранса отмечают, что при ее разработке учтут безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов.
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Фото: ДОМОСТРОЙРФ
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