В Парке науки ННГУ расскажут, как кошки связаны с квантовой физикой

Откроет лекторий Илья Исаев, ветеринарный врач, фармаколог и руководитель ветканала компании Diusapet. На его лекции участники познакомятся с основами фелинотерапии, узнают, что такое токсоплазмоз.

А на лекции Алексея Мишина, кандидата физ-мат наук, младшего научного сотрудника ИПФ РАН, расскажут о коте Шредингера, зачем его запирают в ящик, и почему он жив и мертв одновременно.

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Фото: unsplash