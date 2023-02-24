В Парке науки ННГУ расскажут, как кошки связаны с квантовой физикой

Совместно с благотворительным проектом «Угол» Парк науки запускает цикл лекций о значении кошек в науке и культуре. 1 марта пройдет первый лекторий «Физика и котики». Участники узнают, как кошки связаны с квантовой физикой.
Откроет лекторий Илья Исаев, ветеринарный врач, фармаколог и руководитель ветканала компании Diusapet. На его лекции участники познакомятся с основами фелинотерапии, узнают, что такое токсоплазмоз.
А на лекции Алексея Мишина, кандидата физ-мат наук, младшего научного сотрудника ИПФ РАН, расскажут о коте Шредингера, зачем его запирают в ящик, и почему он жив и мертв одновременно.
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Фото: unsplash
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