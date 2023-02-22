Более 2 тысяч лифтов заменят в нижегородских домах

Замена лифтов, которые проработали более 25 лет, заняла бы почти десять лет. Механизм, разработанный вместе с ДОМ.РФ — беспроцентная рассрочка платежа. Она позволит выполнить программу быстрее.

Новые лифты улучшат условия проживания более чем 185000 нижегородцев. А работа механизмов станет безопаснее.







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Фото: unsplash