Стало известно, когда трамвай «МиНиН» выйдет в рейс

80 новых трамваев «МиНиН» российско-белорусского производства поступят в Нижний до конца года. Специально для города их выпускают в уникальном исполнении. Внутри вагона есть мониторы и розетки для зарядки гаджетов.

Всего до конца 2026 года планируют приобрести по концессии 170 трамваев, модернизировать 149,3 километра путей, реконструировать три депо и 15 тяговых подстанций.





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Фото: архив пресс-служб