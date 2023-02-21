Стало известно, когда трамвай «МиНиН» выйдет в рейс

Новый трамвайный вагон «МиНиН» выйдет на линию до конца февраля. Сейчас проходит его окончательная обкатка.
80 новых трамваев «МиНиН» российско-белорусского производства поступят в Нижний до конца года. Специально для города их выпускают в уникальном исполнении. Внутри вагона есть мониторы и розетки для зарядки гаджетов.
Всего до конца 2026 года планируют приобрести по концессии 170 трамваев, модернизировать 149,3 километра путей, реконструировать три депо и 15 тяговых подстанций.
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Фото: архив пресс-служб
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