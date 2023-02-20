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Общество

В «Планетарии 1» расскажут о дизайн-мышлении

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Лекция «Дизайн-мышление – лекарство для вдохновения, или плацебо от отсутствия идей?» пройдет 22 февраля.

 

Если кто-то задавался вопросом, как придумать что-то новое, инновационное и пытался найти ответ в поисковиках, то в первой же строке выходит — примените дизайн-мышление. Это способ решения задач, основанный на творческих, а не аналитических подходах.

Борис Улитин — кандидат компьютерных наук, доцент кафедры информационных систем и технологий расскажет можно ли придумать нечто совершенно новое с помощью дизайн-мышления или это лишь попытка привлечь внимание к интуитивно-понятной технологии генерации идей.

Вход свободный по регистрации.

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Фото: unsplash

 

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