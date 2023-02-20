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Нижегородская область собрала пять наград за туризм

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Нижегородская область собрала коллекцию наград Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

 

Регион отмечен в номинациях:

  • первое место в номинации «Территория музейного туризма»
  • серебро в номинациях «Территория событийного туризма» и «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ»
  • бронза в номинации «Территория детского туризма»

Кроме того, «200-летие Ярмарки» признано лучшим проектом в области событийного туризма в специальной номинации от Попечительского совета премии. А губернатор получил награду «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма».


 

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Фото: ИРГСНО

 

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