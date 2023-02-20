Нижегородская область собрала пять наград за туризм

Регион отмечен в номинациях:

первое место в номинации «Территория музейного туризма»

серебро в номинациях «Территория событийного туризма» и «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ»

бронза в номинации «Территория детского туризма»

Кроме того, «200-летие Ярмарки» признано лучшим проектом в области событийного туризма в специальной номинации от Попечительского совета премии. А губернатор получил награду «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма».





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Фото: ИРГСНО