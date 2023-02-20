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Масленица в кремле

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Масленичные гулянья пройдут в нижегородском кремле с 20 по 26 февраля. Публикуем расписание.

 

На площадке у церкви Симеона Столпника пройдет программа «Не все французу Масленица, или приключения иностранца на козьей Масленице». Участники отправятся в путешествие с юным этнографом из Франции.

Необходима предварительная запись по телефонам: 8 (831) 282-25-40 и 8 (904) 788-82-69.

В воскресенье, 26 февраля, на Ярмарочной площади у Никольской башни с 12:00 до 16:00 — проводы зимы и встреча весны. В программе хороводы, конкурсы, танцы, песни, сладкие угощения, встреча со сказочными персонажами и героями русских былин. Вход свободный.



 

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Фото: unsplash

 

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