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Прогноз погоды на короткую рабочую неделю в Нижнем

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Наступившая рабочая неделя в Нижегородской области будет снежной и морозной.

 

В понедельник, 20 февраля, целый день будет идти небольшой снег, ветер подует с востока, а затем — с северо-востока со скоростью 3,5 метра в секунду. Столбики термометров покажут –13 градусов, днем обещают до –11. А вечером — до –12.

Во вторник, 21 февраля, световой день увеличится до десяти часов. Столбики термометров покажут столько же, сколько и накануне. Ветер сменится на северо-западный с порывами до четырех метров в секунду.

В среду, 22 февраля, в дневное время воздух прогреется до –12 градусов, к вечеру похолодает до –13. Направление ветра не изменится, световой день станет длиннее еще на шесть минут, а магнитное поле будет спокойным.

 

 

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Фото: ИРГСНО

 

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