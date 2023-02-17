Новый сквер появится в Нижнем

Мэр города Юрий Шалабаев пока не сообщил, где он будет располагаться. Сейчас продолжается процесс обсуждения и выбора территории.

По его словам, Канавино за последнее время стало настоящим местом притяжения нижегородцев и многочисленных туристов. А все это благодаря визитными карточками места — Ярмарке, стадиону, Стрелке и Волжской набережной.

Кроме того, руководство района вместе с инвесторами займется благоустройством парка 1 мая.







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Фото: телеграм-канал мэра