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Ася Кочуева и Parolibre выступят в «Рекорде»

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8 марта в «Рекорде» зазвучит джаз. На сцене выступят Ася Кочуева и Parolibre.

 

Ася — нижегородка-участница фестивалей Ural Music Night 2022, Strelka Jazz Festival, «Столица закатов. Ракушка». На концерте она представит программу джазовых стандартов и авторских композиций в стиле soul.

 

Parolibre — нью-джазовое инструментальное трио из Нижнего Новгорода. Коллектив соединяет образность, многослойность и эстетику синематографического, создавая собственное музыкальное мышление.

Подробности здесь.

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Фото: архив организаторов

 

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