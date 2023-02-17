Ася Кочуева и Parolibre выступят в «Рекорде»

8 марта в «Рекорде» зазвучит джаз. На сцене выступят Ася Кочуева и Parolibre.
Ася — нижегородка-участница фестивалей Ural Music Night 2022, Strelka Jazz Festival, «Столица закатов. Ракушка». На концерте она представит программу джазовых стандартов и авторских композиций в стиле soul.
Parolibre — нью-джазовое инструментальное трио из Нижнего Новгорода. Коллектив соединяет образность, многослойность и эстетику синематографического, создавая собственное музыкальное мышление.
Подробности здесь.
6+
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Фото: архив организаторов
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