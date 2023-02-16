Нижегородские проекты вошли в шорт-лист «Серебряного лучника»

В шорт-лист национальной премии вошла команда «Нижний 800» с туристической промокампанией города в 2022 году. Победителей объявят 3 марта.
Нижегородскую область также представят:
- парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» — проект Science Slam Russia
- нижегородский женский кризисный центр и библиотека ПМ — проект «Щедрый книжный»
Кроме того, в шорт-лист премии вошел проект «ЦИПР Tech Week». Недельный технологический фестиваль, который проходил в столице Приволжья.
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Фото: соцсети
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