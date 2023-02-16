Нижегородские проекты вошли в шорт-лист «Серебряного лучника»

Нижегородскую область также представят:

парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» — проект Science Slam Russia

нижегородский женский кризисный центр и библиотека ПМ — проект «Щедрый книжный»

Кроме того, в шорт-лист премии вошел проект «ЦИПР Tech Week». Недельный технологический фестиваль, который проходил в столице Приволжья.







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