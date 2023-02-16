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Нижегородские проекты вошли в шорт-лист «Серебряного лучника»

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В шорт-лист национальной премии вошла команда «Нижний 800» с туристической промокампанией города в 2022 году. Победителей объявят 3 марта.

 

Нижегородскую область также представят:

  • парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» — проект Science Slam Russia
  • нижегородский женский кризисный центр и библиотека ПМ — проект «Щедрый книжный»

Кроме того, в шорт-лист премии вошел проект «ЦИПР Tech Week». Недельный технологический фестиваль, который проходил в столице Приволжья.



 

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Фото: соцсети

 

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