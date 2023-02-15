Туристический код создадут в Нижнем

В Нижнем появится специальный туристический код центра города. На эти цели планируют выделить около 184 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Создание кода предполагает разработку навигационной городской системы. А также создание смотровых и панорамных площадок и оборудование туристических центров.
В администрации отмечают, что регион становится все популярнее среди туристических направлений.
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Фото: сообщество ИРГСНО «ВКонтакте»
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