Туристический код создадут в Нижнем

Создание кода предполагает разработку навигационной городской системы. А также создание смотровых и панорамных площадок и оборудование туристических центров.

В администрации отмечают, что регион становится все популярнее среди туристических направлений.





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Фото: сообщество ИРГСНО «ВКонтакте»