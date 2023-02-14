Антон Марцев прочтет лекцию о связи Возрождения и Нижнего Новгорода в Арсенале

17 февраля искусствовед Антон Марцев расскажет, что может объединять Вечный Рим и Нижний, семью Медичи и Красное Сормово, Микеланджело Буонарроти и Кузьму Минина.
Организаторы лектория рассказывают, что влияние эпохи Возрождения на искусство последующих веков было колоссально. Искусствовед и экскурсовод Антон Марцев расскажет о влиянии эпохи на нижегородскую архитектуру.
Билеты можно купить на сайте Арсенала или в кассе музея.
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Фото: архив организаторов
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