Антон Марцев прочтет лекцию о связи Возрождения и Нижнего Новгорода в Арсенале

Организаторы лектория рассказывают, что влияние эпохи Возрождения на искусство последующих веков было колоссально. Искусствовед и экскурсовод Антон Марцев расскажет о влиянии эпохи на нижегородскую архитектуру.

Билеты можно купить на сайте Арсенала или в кассе музея.





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Фото: архив организаторов