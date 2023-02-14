Художница Юлия Хайдукова проведет мастер-класс в Нижнем

В доме Гусевых пройдет новый проект от научпоп-лектория «Звездные книги». Нижегородская художница Юлия Хайдукова откроет мастер-класс «Введение в граттаж».
15 февраля
Время: 18:00
Место: ул. Славянская, 4а (главный дом усадьбы Гусевых)
Напомним, граттаж — способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью или черной гуашью.
Участие бесплатное, но свободных мест только десять, поэтому участие по регистрации. Организаторы просят дождаться подтверждающего письма на почте.
Расходные материалы и инструменты предоставят.
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Фото: сайт Заповедных кварталов
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