Художница Юлия Хайдукова проведет мастер-класс в Нижнем

Напомним, граттаж — способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью или черной гуашью.

Участие бесплатное, но свободных мест только десять, поэтому участие по регистрации. Организаторы просят дождаться подтверждающего письма на почте.

Расходные материалы и инструменты предоставят.