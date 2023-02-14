Выставка «Антология хтони» в «Терминале»

В нижегородском «Терминале» открывается выставка «Антология хтони» 19 февраля. Представят собрание авторских высказываний при помощи различных визуальных средств и техник.
Изначально слово Хтонь олицетворяла силы подземного царства и ее связывали с землей, загробными мирами, где обитают чудовища и духи. Среди особенностей хтонических существ выделяют звероподобие, сверхъестественные способности и оборотничество.
Гости увидят инсталляции, живопись, фотографии, видео-арт, графику, гравюры, ксилографию и текстильные объекты.
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Фото: работа Анны Мирошниченко
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