Выставка «Антология хтони» в «Терминале»

Изначально слово Хтонь олицетворяла силы подземного царства и ее связывали с землей, загробными мирами, где обитают чудовища и духи. Среди особенностей хтонических существ выделяют звероподобие, сверхъестественные способности и оборотничество.

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Фото: работа Анны Мирошниченко