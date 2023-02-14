Художественный музей попал в лонг-лист The Art Newspaper Russia

Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia. Нижегородский государственный художественный музей борется за звание лучшего вместе с московскими и петербургскими проектами.
В прошлом году НГХМ вошел в тройку лучших. Всего же победителей выбирают в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
Один из старейших художественных музеев России отметили за кардинальное обновление и «невиданную выставочную активность».
Кроме того, в номинации «Выставка года» экспозиция «Между небом и землей», которая побывала в Арсенале.
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Фото: архив пресс-служб
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