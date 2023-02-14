Завершен еще один этап строительства ледового дворца

Сейчас такие работы ведутся в цокольной части: армирование и бетонирование стен, лифтовых шахт и лестничных маршей. Также идет монтаж металлоконструкций и каркаса.

400 человек и 19 единиц техники выдерживают запланированный график работ.

Кроме того, стартовал монтаж металлоконструкций и каркаса: уже смонтировано более 400 тонн колонн и балок





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Фото: архив пресс-служб