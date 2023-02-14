18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Завершен еще один этап строительства ледового дворца

Поделиться:

На строительной площадке Ледового дворца на Стрелке завершили работы по устройству фундаментной плиты.

 

Сейчас такие работы ведутся в цокольной части: армирование и бетонирование стен, лифтовых шахт и лестничных маршей. Также идет монтаж металлоконструкций и каркаса.

400 человек и 19 единиц техники выдерживают запланированный график работ.

Кроме того, стартовал монтаж металлоконструкций и каркаса: уже смонтировано более 400 тонн колонн и балок


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: