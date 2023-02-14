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Электрокатамаран запустят в Нижнем

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Летом в Нижнем начнет курсировать прогулочный катамаран «ЭкоходЪ». Он станет первый из серии судов на электродвижении. Он выйдет на регулярные и прогулочные рейсы.

 

На двухпалубном катамаране смогут разместиться 130 пассажиров. Его длина — 31 метр, ширина — 10,3 метра, скорость — до 30 километров в час.

На борту есть бар, туалеты и розетки для зарядки гаджетов. Верхняя палуба частично открыта.

А еще на нем можно будет провести личное мероприятие: салон полностью трансформируется под разную рассадку гостей со сценой или площадкой для фотосессии.


 

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Фото: Нижний 800

 

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