Выставка о Шаляпине в Нижнем

В Усадьбе Рукавишниковых открылась выставка к 150-летию Федора Шаляпина. Гости увидят граммофонную пластинку с первой записью певца и дневник нижегородского предпринимателя с воспоминаниями о встречах с артистом.
Здесь же покажут фотографии, автографы и мемориальные предметы. Кроме того, на выставке можно найти фантики от конфет с изображениями певца, открытки с его портретами, концертные программки и письма.
Посетить выставку можно до 4 декабря 2023 года.
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Фото: Нижний 800
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