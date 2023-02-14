Выставка о Шаляпине в Нижнем

Здесь же покажут фотографии, автографы и мемориальные предметы. Кроме того, на выставке можно найти фантики от конфет с изображениями певца, открытки с его портретами, концертные программки и письма.

Посетить выставку можно до 4 декабря 2023 года.





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Фото: Нижний 800