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Итоги «АРТ МИРа» в Нижнем: сколько человек посетило и какие страны участвовали

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На Нижегородской ярмарке завершилась международная выставка искусств «АРТ МИР». Рассказываем, сколько человек посетило проект и авторы каких стран участвовали.

 

Здесь можно было увидеть работы 161 автора из разных регионов России, включая Татарстан, Чувашию, Бурятию, Сибирь, Карелию и 5 стран: Индии, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля. А за девять дней работы выставку посетило сорок тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Параллельная программа:

  • 55 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам
  • семь лекций
  • конференция «Культура созидания»
  • шесть творческих встреч с авторами
  • 85 бесплатных экскурсий, арт-медиаций, прогулок с искусствоведом для гостей выставки, благотворительных фондов, вузов, ссузов и детских домов

Во время выставки удалось собрать больше двух миллионов рублей для развития следж-хоккея.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.



 

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Фото: архив организаторов

 

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