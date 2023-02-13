Итоги «АРТ МИРа» в Нижнем: сколько человек посетило и какие страны участвовали

Здесь можно было увидеть работы 161 автора из разных регионов России, включая Татарстан, Чувашию, Бурятию, Сибирь, Карелию и 5 стран: Индии, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля. А за девять дней работы выставку посетило сорок тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Параллельная программа:

55 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам

семь лекций

конференция «Культура созидания»

шесть творческих встреч с авторами

85 бесплатных экскурсий, арт-медиаций, прогулок с искусствоведом для гостей выставки, благотворительных фондов, вузов, ссузов и детских домов

Во время выставки удалось собрать больше двух миллионов рублей для развития следж-хоккея.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.







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Фото: архив организаторов