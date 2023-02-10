Цифра дня: более млн кубометров снега вывезли из Нижнего с начала зимы

Обычно в дневную смену на уборку городских дорог выходит 360 единиц коммунальной техники, в ночное время — 270 единиц.

Кроме того, на уборке снега задействуют днем около 700 дорожных рабочих и 280 человек в ночное время.

С начала зимнего периода за несвоевременную уборку территорий было возбуждено 1578 административных производств. Сумма штрафов достигла более шести миллионов рублей.





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Фото: unsplash



