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Нижегородский шеф представил блюдо региона в Красноярске

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Дмитрий Дмитриенко — шеф-повар ресторана Yale поучаствовал в проекте «Транссиб 2023» в честь трехлетия ресторана Tunguska в Красноярске.

 

«Транссиб» – уникальный проект, придуманный год назад и названный в честь железнодорожной магистрали.

Семь шефов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Нижнего собрались в одном месте и представили знаковые блюда из локальных продуктов.

Ранее Дмитрий Дмитриенко стал лучшим шефом региона Центр по версии премии Where to eat. А сам ресторан занял второе место, уступив только «Икре» Владимира Мухина. Таким образом, столица закатов обскакала Пермь, Ижевск, Тольятти, Чебоксары, Уфу, Саратов, Кострому, Пензу, Тверь, Ярославль, Воронеж и 20 других городов. Это ли не повод вспомнить главные блюда Дмитрия.


 

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Фото: архив организаторов

 

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