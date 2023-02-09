Синий Карандаш, Никита Этогде и Лев Кайс покажут свои работы в пространстве Zerno

В эти выходные пространство Zerno открывает свои двери, чтобы ближе познакомить зрителей с уличными художниками. В мастерской на постоянной основе происходит процесс создания новых работ, и команда проекта хочет, чтобы у любого желающего была возможность понаблюдать за этим процессом.