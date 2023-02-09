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Синий Карандаш, Никита Этогде и Лев Кайс покажут свои работы в пространстве Zerno

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В эти выходные пространство Zerno открывает свои двери, чтобы ближе познакомить зрителей с уличными художниками. В мастерской на постоянной основе происходит процесс создания новых работ, и команда проекта хочет, чтобы у любого желающего была возможность понаблюдать за этим процессом.

 

11 февраля — c 16:00 до 19:00 в мастерской посетителей ждут художник, иллюстратор и архитектор Лев Кайс, художник и тату-мастер Костя Кабанов и художница Notshitgirl.

12 февраля — с 16:00 до 19:00 гостей будут ждать Синий Карандаш, Никита Этогде и Markinality.

Количество мест ограничено, регистрируйтесь.


 

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