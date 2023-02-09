Bottega Bistro в шорт-листе «Пальмовой ветви»

Церемония награждения победителей премии пройдет 17 апреля 2023 года в Москве.

Кроме Нижнего на премии представлены рестораны и кофейни из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на Дону и Петропавловска-Камчатского.

Узнать подробнее о премии можно на официальном сайте.

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Фото: сообщество ресторана