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Bottega Bistro в шорт-листе «Пальмовой ветви»

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Организаторы премии «Пальмовая ветвь 2023» назвали финалистов 2023 года. Среди двенадцати гастропроектов оказался нижегородский проект Bottega Bistro.

 

Церемония награждения победителей премии пройдет 17 апреля 2023 года в Москве.

Кроме Нижнего на премии представлены рестораны и кофейни из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на Дону и Петропавловска-Камчатского.

Узнать подробнее о премии можно на официальном сайте.

 

 

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Фото: сообщество ресторана 

 

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