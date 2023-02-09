Благотворительная акция дня: сбор средств для детского следж-хоккея

Команда «800 добрых дел» и БФ «Хоккей для всех» запускают благотворительную акцию. Ее цель закупить оборудование и экипировку для занятий детским следж-хоккеем в Кстово.
Напомним, следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.
Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.
Желающие поучаствовать в акции могут узнать подробности на сайте.
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Фото: Нижний 800
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