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«Смешанная техника» в ЦЕХе *

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3 марта в ЦЕХе * открывается новая масштабная инсталляция. Это четыре работы полностью меняющие пространство. На открытии с диджей-сетом выступит Наташа Abelle. Старт — в 20:00.

 

Студия «Тихая» и dreamlaser создали лабораторию. Художники, работающие в традиционных техниках, осваивали новые медиа. А диджитал-дизайнеры, программисты и техники учились воплощать авторские концепции.

На протяжении целого года Лена Лисица, Антон Мороков, Яков Хорев и Владимир Чернышев работали над новыми проектами — от идей и эскизов до тестов в шоу-руме и финального монтажа.

Подробности по ссылке.


 

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Фото: Нижний 800

 

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