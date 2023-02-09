«Смешанная техника» в ЦЕХе *

Студия «Тихая» и dreamlaser создали лабораторию. Художники, работающие в традиционных техниках, осваивали новые медиа. А диджитал-дизайнеры, программисты и техники учились воплощать авторские концепции.

На протяжении целого года Лена Лисица, Антон Мороков, Яков Хорев и Владимир Чернышев работали над новыми проектами — от идей и эскизов до тестов в шоу-руме и финального монтажа.

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Фото: Нижний 800