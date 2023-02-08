Музеи в Болдино можно будет посетить бесплатно

Мероприятия ко Дню памяти Александра Пушкина пройдут в музее-заповеднике «Болдино» 10 февраля. Гостей ждут тематические выставки, концерты и спектакли.
Посетить все экспозиции музея в Большом Болдино и музея «Повести Белкина» в этот день можно будет бесплатно.
Кроме того, в филиале музея-заповедника на площади Минина и Пожарского, 5 также приготовили тематическую программу.
Узнать подробную информацию и расписание можно здесь.
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Фото: Нижний 800
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