Музеи в Болдино можно будет посетить бесплатно

Посетить все экспозиции музея в Большом Болдино и музея «Повести Белкина» в этот день можно будет бесплатно.

Кроме того, в филиале музея-заповедника на площади Минина и Пожарского, 5 также приготовили тематическую программу.

Узнать подробную информацию и расписание можно здесь.







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Фото: Нижний 800