В «Ухе Платона» обсудят творчество Дэвида Линча

9 февраля нижегородский лекторий «Ухо Платона» проведет встречу, где расскажут об одном из самых загадочных режиссеров современности Дэвиде Линче.
9 февраля
Время: 18:30
Место: улица Дунаева, 12
Создатель «Твин пикса», «Головы-ластик», «Синего бархата» и «Шоссе в никуда» стирает границы между подлинным и вымышленным. В его работах сон, реальность и фантазия слиты воедино. А любой его проект оставляет огромное количество вопросов без ответов.
На лектории расскажут об особенностях творчества Линча и обсудят «Малхолланд драйв» — гипнотическую ленту о голливудской мечте.
Запись здесь.
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Фото: kinopoisk
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