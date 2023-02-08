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В «Ухе Платона» обсудят творчество Дэвида Линча

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9 февраля нижегородский лекторий «Ухо Платона» проведет встречу, где расскажут об одном из самых загадочных режиссеров современности Дэвиде Линче.

 

9 февраля

Время: 18:30

Место: улица Дунаева, 12

 

 

 

Создатель «Твин пикса», «Головы-ластик», «Синего бархата» и «Шоссе в никуда» стирает границы между подлинным и вымышленным. В его работах сон, реальность и фантазия слиты воедино. А любой его проект оставляет огромное количество вопросов без ответов.

На лектории расскажут об особенностях творчества Линча и обсудят «Малхолланд драйв» — гипнотическую ленту о голливудской мечте.

Запись здесь.

 

 

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Фото: kinopoisk

 

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