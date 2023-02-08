В «Ухе Платона» обсудят творчество Дэвида Линча

Создатель «Твин пикса», «Головы-ластик», «Синего бархата» и «Шоссе в никуда» стирает границы между подлинным и вымышленным. В его работах сон, реальность и фантазия слиты воедино. А любой его проект оставляет огромное количество вопросов без ответов.

На лектории расскажут об особенностях творчества Линча и обсудят «Малхолланд драйв» — гипнотическую ленту о голливудской мечте.

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