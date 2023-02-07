50 км освещения смонтируют на нижегородских трассах

В этом году освещение смонтируют на трассах Кстово — Дальнее Константиново — автодорога Нижний Новгород — Саратов, Володарск — Ильино — выход на М-7, подъездах к Игумново, центральной районной больнице в селе Починки, к селу Вад и на некоторых других.

На участках использованы светодиодные светильники, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности, хорошей освещенности и энергоэффективности, — сказал Тужилин.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash