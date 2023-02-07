«Праздник нашего дома» в драмтеатре

Праздничный юбилейный вечер пройдет на сцене драмтеатра уже сегодня, 7 февраля. Артисты готовят концертно-театрализованную программу.
Нижегородский театр драмы имени Горького в этом году отметит 225 лет. Здание на Покровке открывалось оперой Глинки «Жизнь за царя». А партию Сусанина исполнил Федор Шаляпин.
Авторы сценария и режиссеры-постановщики новой программы — заслуженный артист России Сергей Блохин и артист Павел Ушаков.
Билеты в кассах театра.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: нижний 800
Комментарии (0)