«Праздник нашего дома» в драмтеатре

Нижегородский театр драмы имени Горького в этом году отметит 225 лет. Здание на Покровке открывалось оперой Глинки «Жизнь за царя». А партию Сусанина исполнил Федор Шаляпин.

Авторы сценария и режиссеры-постановщики новой программы — заслуженный артист России Сергей Блохин и артист Павел Ушаков.

Билеты в кассах театра.

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Фото: нижний 800