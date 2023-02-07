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«Праздник нашего дома» в драмтеатре

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Праздничный юбилейный вечер пройдет на сцене драмтеатра уже сегодня, 7 февраля. Артисты готовят концертно-театрализованную программу.

 

Нижегородский театр драмы имени Горького в этом году отметит 225 лет. Здание на Покровке открывалось оперой Глинки «Жизнь за царя». А партию Сусанина исполнил Федор Шаляпин.

Авторы сценария и режиссеры-постановщики новой программы — заслуженный артист России Сергей Блохин и артист Павел Ушаков.

Билеты в кассах театра.

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Фото: нижний 800

 

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