Выставка «Формуляры» в «Тихой»

Персональная выставка Ивана Белова «Формуляры» откроется в студии «Тихая» 18 февраля. Он создает монохромные графические абстракции, а в скульптуре применяет простые формы и натуральные материалы.
Художник стал частью команды летом 2022 года. Сейчас посетить выставку можно в нескольких форматах:
- Speed Dating — экспресс-экскурсия с автором
- Studio Visit — обзорная экскурсия по студии с одним из художников
- Public Talk — беседы художников Ивана Белова и Алексея Старкова
Подробности по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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