Выставка «Формуляры» в «Тихой»

Художник стал частью команды летом 2022 года. Сейчас посетить выставку можно в нескольких форматах:

Speed Dating — экспресс-экскурсия с автором

Studio Visit — обзорная экскурсия по студии с одним из художников

Public Talk — беседы художников Ивана Белова и Алексея Старкова

Подробности по ссылке.





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Фото: архив организаторов