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Выставка «Формуляры» в «Тихой»

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Персональная выставка Ивана Белова «Формуляры» откроется в студии «Тихая» 18 февраля. Он создает монохромные графические абстракции, а в скульптуре применяет простые формы и натуральные материалы.

 

Художник стал частью команды летом 2022 года. Сейчас посетить выставку можно в нескольких форматах:

  • Speed Dating — экспресс-экскурсия с автором
  • Studio Visit — обзорная экскурсия по студии с одним из художников
  • Public Talk — беседы художников Ивана Белова и Алексея Старкова

Подробности по ссылке.


 

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Фото: архив организаторов

 

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