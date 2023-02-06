В усадьбе Гусевых покажут фильм о выставке «Переходное состояние»

Напомним, осенью прошлого года местные художники разместили свои работы на двух этажах пустующего старинного дома на Короленко, 38. Это и была экспозиция «Переходное состояние».

Участники кинопоказа: продюсер фильма Даниил Каплан; продюсер фильма, руководитель творческой студии и меценат Ольга Плеханова; участники проекта «Заповедные кварталы»

Тайминг:

19:00 – открытие кинопоказа

19:10 – показ фильма «Переходное состояние»

19:35 – переосмысление фильма с размышлением о том, как можно показать событие через ощущения и восприятие художников

19:49 – показ фильма Артема Агафонова

20:00 – обсуждение перспектив развития кино про художников с примерами фильмов

Гостей ждут на улице Славянской, 4а. Вход свободный, по предварительной регистрации.







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