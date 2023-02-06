В усадьбе Гусевых покажут фильм о выставке «Переходное состояние»

9 февраля в главном доме усадьбы Гусевых пройдет премьерный показ документального фильма о выставке современного искусства «Переходное состояние». Откроют кинопоказ авторы фильма и продюсеры творческой студии.
Напомним, осенью прошлого года местные художники разместили свои работы на двух этажах пустующего старинного дома на Короленко, 38. Это и была экспозиция «Переходное состояние».
Участники кинопоказа: продюсер фильма Даниил Каплан; продюсер фильма, руководитель творческой студии и меценат Ольга Плеханова; участники проекта «Заповедные кварталы»
Тайминг:
- 19:00 – открытие кинопоказа
- 19:10 – показ фильма «Переходное состояние»
- 19:35 – переосмысление фильма с размышлением о том, как можно показать событие через ощущения и восприятие художников
- 19:49 – показ фильма Артема Агафонова
- 20:00 – обсуждение перспектив развития кино про художников с примерами фильмов
Гостей ждут на улице Славянской, 4а. Вход свободный, по предварительной регистрации.
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