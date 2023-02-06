Нижний в топе самых романтических мест в стране

Нижний попал в пятерку самых популярных мест для романтических поездок по России. Исследование провел национальный туроператор «Алеан». В опросе приняли участие 30 тысяч человек.
Аналитики опросили подписчиков в социальных сетях и узнали, какие направления в России они считают самыми подходящими для влюбленных.
Туристы отметили, что одно из любимых мест Нижнего — Чкаловская лестница с видом на Волгу, а еще — Покровка.
В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Сахалин и Сочи.
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Фото: ИРГСНО
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