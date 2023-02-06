Нижегородцы смогут стерилизовать питомцев со скидкой

Скидка действует во всех государственных ветеринарных кабинетах и клиниках.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо предварительно записаться в клинику. Номера телефонов можно найти на сайте.

По словам председателя комитета ветеринарии региона Михаила Курюмова, своевременная стерилизация позволит предотвратить многие проблемы со здоровьем питомцев и снизить агрессивность.





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Фото: unsplash