Нижегородцы смогут стерилизовать питомцев со скидкой

Скидка в 30% на стерилизацию домашних кошек и собак действует в Нижегородской области с 6 февраля по 3 апреля. Об этом сообщает региональный комитет ветеринарии.
Скидка действует во всех государственных ветеринарных кабинетах и клиниках.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо предварительно записаться в клинику. Номера телефонов можно найти на сайте.
По словам председателя комитета ветеринарии региона Михаила Курюмова, своевременная стерилизация позволит предотвратить многие проблемы со здоровьем питомцев и снизить агрессивность.
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Фото: unsplash
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