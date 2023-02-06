18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородцы смогут стерилизовать питомцев со скидкой

Поделиться:

Скидка в 30% на стерилизацию домашних кошек и собак действует в Нижегородской области с 6 февраля по 3 апреля. Об этом сообщает региональный комитет ветеринарии.

 

Скидка действует во всех государственных ветеринарных кабинетах и клиниках.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо предварительно записаться в клинику. Номера телефонов можно найти на сайте.

По словам председателя комитета ветеринарии региона Михаила Курюмова, своевременная стерилизация позволит предотвратить многие проблемы со здоровьем питомцев и снизить агрессивность.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: