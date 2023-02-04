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Общество

Единственный сохранившийся поселок рабочих 20 века в Нижнем будут развивать

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Квартал телефонного завода в Приокском районе планируют развивать и наделить статусом достопримечательного места. Это позволит сохранить уникальные дома.

Сейчас в квартале в границах улиц Подгорной, Азовской и проспекта Гагарина восемь домов. Их строили в 1916- 1930 годах. Часть из них уже расселена.

С предложением развивать данную территорию в ноябре прошлого года выступил директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» Илья Лагутин.

Для присвоения кварталу статуса «достопримечательного места» необходимо провести большую исследовательскую работу с историко-культурными материалами.

Территория отличается планировочной структурой, живописным ландшафтом и характером застройки. Здания напоминают постройки западноевропейского типа. Их проектировало латышское инженерно-архитектурное бюро.

Сейчас ведется работа по сбору информации.



 

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Фото: ИА «В городе N»

 

 

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