Единственный сохранившийся поселок рабочих 20 века в Нижнем будут развивать

Сейчас в квартале в границах улиц Подгорной, Азовской и проспекта Гагарина восемь домов. Их строили в 1916- 1930 годах. Часть из них уже расселена.

С предложением развивать данную территорию в ноябре прошлого года выступил директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» Илья Лагутин.

Для присвоения кварталу статуса «достопримечательного места» необходимо провести большую исследовательскую работу с историко-культурными материалами.

Территория отличается планировочной структурой, живописным ландшафтом и характером застройки. Здания напоминают постройки западноевропейского типа. Их проектировало латышское инженерно-архитектурное бюро.

Сейчас ведется работа по сбору информации.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИА «В городе N»