«Аквариум» около ННГУ переделают в выставочный центр

Концепцию реконструкции объекта разработала архитектурная студия MISH по заказу вуза.

В здании появится стеклянная галерея с лекторием для студентов, а за строением возведут трехуровневый пристрой. Новый объект будет в светлых тонах.

Внутри появится экспозиция научного музея, библиотека, коворкинги, переговорная и офисные помещения. В новом центре пройдут занятия Высшей школы искусств и дизайна, а также возможны совместные мероприятия с Арсеналом.

Территорию перед корпусом также планируют благоустроить.





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Фото: NewsNN



