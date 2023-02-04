«Аквариум» около ННГУ переделают в выставочный центр

Культурно-выставочный центр планируют создать в здании бывшего кафе «Аквариум». Оно располагалось на территории корпуса ННГУ на Покровке. Об этом сообщает «Коммерсант».
Концепцию реконструкции объекта разработала архитектурная студия MISH по заказу вуза.
В здании появится стеклянная галерея с лекторием для студентов, а за строением возведут трехуровневый пристрой. Новый объект будет в светлых тонах.
Внутри появится экспозиция научного музея, библиотека, коворкинги, переговорная и офисные помещения. В новом центре пройдут занятия Высшей школы искусств и дизайна, а также возможны совместные мероприятия с Арсеналом.
Территорию перед корпусом также планируют благоустроить.
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Фото: NewsNN
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