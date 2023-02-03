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Нижний в топе «Серебряного лучника»

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Подведены итоги региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье. Награды получили четыре проекта из Нижегородской области. Это лучший результат среди регионов-участников.

 

Победители:

  • «200-летие Нижегородской ярмарки» — лидер в номинации «Культурно-просветительский проект»
  • проект «СеверНО» — победа в номинации «Развитие и продвижение территорий»
  • парк науки «Лобачевский Lab» стал победителем зрительского голосования с проектом Science Slam Russia
  • «Щедрый книжный» признан лучшим проект и именно он представит регион на Всероссийском этапе премии


 

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Фото: Нижний 800

 

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