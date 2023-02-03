Нижний в топе «Серебряного лучника»

Подведены итоги региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье. Награды получили четыре проекта из Нижегородской области. Это лучший результат среди регионов-участников.
Победители:
- «200-летие Нижегородской ярмарки» — лидер в номинации «Культурно-просветительский проект»
- проект «СеверНО» — победа в номинации «Развитие и продвижение территорий»
- парк науки «Лобачевский Lab» стал победителем зрительского голосования с проектом Science Slam Russia
- «Щедрый книжный» признан лучшим проект и именно он представит регион на Всероссийском этапе премии
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)